Ezer faluba, kétmillió emberhez visszük el a szabad sajtót

A 2020-as év végéig szeretnénk ezer olyan embert, közösséget, baráti társaságot találni, akik vállalják, hogy egy-egy kistelepülésen minden héten, valamennyi postaládába eljuttatják a Nyomtass te is! legfrissebb számát.



A kormány százmilliárdokat költ évente arra, hogy csak azok a hírek juthassanak el a kistelepülésekre, amelyeket ők akarnak. Reggeltől estig a migránsokkal (menekültekkel) riogatják az embereket, és folyamatosan arról beszélnek, hogy az országban minden jó és minden szép.



Ennek érdekében felvásároltatták a megyei napilapokat, és egyetlen országosan is fogható független rádió sincs. A mi pénzünkből működő Kossuth Rádió és az M1 TV, több más adóval együtt, kizárólag propagandát sugároz, miközben az ellenzéket nem engedik megszólalni. Immár egy évtizede csak egyféle véleményt és meghamisított tényeket hallhatunk.



Ezért indítottuk el több mint két éve a Nyomtass te is! hetilapot, amely hétről hétre azokat a legfontosabb híreket közli, amelyeket a legszívesebben elhallgatna a kormány az emberek elől. Ez idő alatt rengeteg településre jutottunk el, és volt olyan hét, hogy félmilliós példányszámban jelentünk meg. A visszajelzések alapján az emberek igényelnék a hiteles információkat, és szeretnének sokoldalúan tájékozódni.



Magyarországon a lakosság egyötöde, kétmillió ember, olyan településeken él, ahol 1000–5000 fő lakik. Körülbelül ezer ilyen lakosságszámú település van. A 2020-as évben azt szeretnénk elérni, hogy az itt élők valamennyien megkapják az újságunkat minden héten. Ezért ezer olyan embert, közösséget, baráti társaságot keresünk, akik felelősséget vállalnának egy-egy faluért. Biztosítanák, hogy minden héten eljusson a postaládákba a Nyomtass te is! legújabb száma.



Ha bármivel segíteni tudsz nekünk – nyomtatás, szállítás, terjesztés, pénz, kapcsolatok, ötletek, reklám –, akkor írj nekünk az info.nyomtassteis@gmail.com címünkre!



Köszönjük!